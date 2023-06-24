روسيا.. قائد فاغنر يعلن التراجع ويأمر مقاتليه بالعودة لقواعدهم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة، يفجينى بريغوجين، اليوم السبت، أنه أمر مقاتليه الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأعلن بريغوجين عن وقف تحرك قوات "فاغنر" باتجاه العاصمة الروسية موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وفي رسالة صوتية نشرها بريغوجين على حساب خدمته الصحفية بتطبيق "تليجرام"، قال: "أرادوا حل شركة فاغنر العسكرية الخاصة. لقد تقدمنا خلال 24 ساعة، وبقي أقل من 200 كيلومتر إلى موسكو. خلال هذا الوقت، لم تنزف قطرة واحدة من دماء مقاتلينا".

وأضاف رئيس مجموعة فاغنر: "الآن حل الوقت الذي يمكن فيه للدماء أن تراق. لذلك، وإدراكا منا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أن الدماء الروسية ستراق على أحد الجانبين، كتائبنا تستدير ونغادر في الاتجاه المعاكس للمعسكرات الميدانية وفقا للخطة".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر"، اقتراح ألكسندر لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

وقالت الخدمة إن المفاوضات مع بريغوجين استمرت طوال اليوم. ونتيجة لها، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا. وقبل بريغوجين اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة الأفراد المسلحين التابعين لشركة "فاغنر" على أراضي روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.