انت الان تتابع خبر واشنطن تؤجل إصدار قرارات تستهدف "فاغنر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر الذي اطّلع على حيثيات هذا التأجيل: "لا تريد واشنطن أن تبدو وكأنها تنحاز إلى أي جانب في هذا الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت، يوم الثلاثاء، بصدد الإعلان عن أسماء جديدة قالت عنهم إنهم من قطاع أعمال معدن الذهب التابع لـ"فاغنر" في إفريقيا، بما في ذلك عملية التنقيب التي أطلقتها المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى، على حد قول المصدر للصحيفة.



ومساء اليوم السبت، أعلن المكتب الصحفي لرئيس جمهورية بيلاروس، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، اقتراح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.