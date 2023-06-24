انت الان تتابع خبر حديث مثير لزيلينسكي: قواتنا تحمي أوروبا من القوات الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إنّ "أمن الجناح الشرقي لأوروبا يعتمد فقط على دفاعنا"، مضيفاً "حان الوقت الآن لتقديم كلّ الأسلحة اللازمة للدفاع".

كما حضّ الرئيس الأوكراني الغرب على منح بلاده طائرات مقاتلة وأنظمة تكتيكية صاروخية من نوع "أتاكمز" التي يبلغ مداها 300 كيلومتر.



وقبل أيام، أعلن زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك احتياجات أوكرانيا الدفاعية.

وكتب عبر "تلغرام": "خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ناقشنا مسار الأعمال القتالية واحتياجات أوكرانيا الدفاعية ومواصلة التعاون من أجل توسيع قدرات كييف في ساحة المعركة، ولا سيما من خلال الأسلحة بعيدة المدى".