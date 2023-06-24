انت الان تتابع خبر كلاسيكو العراق.. الزوراء يهزم الجوية بهدف نظيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكن فريق الزوراء، السبت، من هزيمة نظيره الجوية بهدف نظيف ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.

وسجل للزوراء علي يوسف في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وشهدت المباراة طرد لاعب القوة الجوية منتظر عبد الأمير.

وبهذا الفوز يرفع الزوراء رصيده الى 60 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الجوية عند 65 نقطة في المركز الثاني.

وشهدت المباراة اعتزال الحكم الدولي المساعد حسين تركي، حيث انهى مسيرته التحكيمية في المباراة الجماهيرية في ملعب الشعب الدولي بعد رحلة طويلة.