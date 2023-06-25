بوتين يشكر رئيس بيلاروسيا على الوساطة بعد تراجع قوات فاجنر

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إعلان فاجنر تراجع قواتها عن التقدم إلى موسكو، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن شكره لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على عمله على تهدئة الأوضاع مع قيادة مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

ووفق ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي"، فإن لوكاشينكو وبوتين أجريا محادثات هاتفية، حيث أبلغ فيها رئيس بيلاروسيا نظيره الروسي بنتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة فاجنر.

وأضافت أن بوتين قدّم عقب ذلك الشكر لرئيس بيلاروسيا على عمله على تهدئة الوضع.

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات فاجنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاجنر، فيما ألقى بوتين كلمة موجهة للأمة وصف فيها ما يحدث بأنه "طعنة في الظهر".

وأضاف: "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

تراجع قوات فاجنر

وبعد نحو 24 ساعة من "التمرد المسلح" في عدة مناطق روسية، قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.

ونقلت رويترز عن قائد فاجنر قوله إن مقاتلي المجموعة تقدموا لمسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر بريغوجين في تسجيل صوتي بثّه مكتبه: "الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك (...) فإنّ أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة".

وكانت الرئاسة البيلاروسية قد أعلنت عن موافقة قائد فاجنر على "اتفاق يضمن سلامة مقاتلي فاغنر مطروح للنقاش".

وقالت إن رئيسها لوكاشينكو تحدث إلى رئيس فاجنر وأنه يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهة أخرى، قال مصدر قريب من قادة فاجنر في منطقة دونيتسك إن قوة المجموعة العسكرية الخاصة "تضم أقل من 25 ألف مقاتل إجمالا"، مضيفا أن "هناك أكثر من 5 آلاف في روستوف".

وأثار التمرد المسلح، الذي أعلنه قائد قوات فاجنر، يفغيني بريغوجين، ضد الدولة الروسية ردود فعل داخلية، تركزت معظمها بالدعوة إلى الالتفاف حول بوتين.

ولم يكتف بريغوجين بالتمرد المسلح، بل ذهب إلى حد تحدي بوتين، ورفض خطابه، فيما قالت قوات فاجنر في بيان منسوب إنه "سيكون لروسيا رئيس جديد".

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