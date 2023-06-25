بعد التراجع.. الكرملين يعلن إسقاط الدعاوي الجنائية ضد قائد «فاغنر»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، أن السلطات الروسية ستُسقط الدعوى الجنائية ضد يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، مؤكدا أن الأخير "سيغادر إلى بيلاروسيا"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن جزءا من مقاتلي "فاغنر" ممن رفضوا منذ البداية المشاركة في "حملة" بريغوجين، ستكون متاحة أمامهم إمكانية الإنضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع، مؤكدا أنهم لن يخضعوا لأي ملاحقة قانونية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن ما حدث "لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مسار العملية العسكرية الخاصة"، مشددا على أن القوات الروسية تواصل بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد.

وأشار إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اتفقا صباح اليوم على وساطة مينسك في عملية التسوية، لافتا إلى أن الوساطة "كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروس".

وأضاف دميتري بيسكوف أن جهود لوكاشينكو، جاءت من منطلق تجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية.