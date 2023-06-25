«بوتين ده معندوش صلي على النبي».. عمرو أديب يشكك في سيناريو انقلاب فاغنر على الكرملين

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإعلامي عمرو أديب على الأحداث التي شهدتها روسيا خلال الساعات الماضية، بين الجيش وقوات "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وقال أديب، خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت، "روسيا دي تاني أقوى جيش ومخابرات… إزاي فاجنر في كم ساعة كانت هتوصل موسكو، إزاي يا جماعة؟".

وأضاف الإعلامي: "لما تكون الدولة الثانية في العالم في التسليح، وجهاز المخابرات بتاعها واحد أو اثنين أو ثلاثة، وعندهم قوات نخبة وصاعقة وقوات تأكل الحديد، وعندهم الطائرات والمدافع والصواريخ، عايز تقولي إن الكام ساعة اللي فاتت موسكو كان هتسقط!".

وواصل: "هل ده كلام يصدقة عقل؟! ده لو البوليس الروسي طلع هيخلص على فاجنر، إنت عايز تقولي إنك كنت مضطر تنفي إن بوتين هرب وسافر لإحدى المدن الروسية عشان في 5 آلاف جايين في موكب عشان يقتحموا موسكو".

وتابع عمرو أديب: "الراجل اللي كان طباخ بوتين انقلب عليه، واللي قَوام قواته كلها 25 ألف عسكري هيوقع موسكو، تاني جيش في العالم، وبعدين في آخر اليوم الراجل بتاع فاجنر قالك أنا هرجع بقى حقنا للدماء، هو بوتين ممكن يسمح بكده، هيسيبك ترجع كده! هما الناس دي بيتعاملوا كده!، عفا الله عما سلف كان شيطان وخلاص الراجل رجع، وصلوا على النبي، مفيش كده خالص، بوتين ده معندوش صلي على النبي، بوتين يعرف يعني إيه خيانة".

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=636246365101084