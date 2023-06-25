شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين: إسقاط الدعوى ضد بريغوجين.. وسيغادر لبيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد اتفاق وقف التحركات لقائد فاغنر، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، السبت، أنه سيتم وقف القضية الجنائية ضد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى بيلاروسيا وأن الرئيس فلاديمير بوتين هو الضامن.

وأكد بيسكوف، أن القضية الجنائية ضد رئيس شركة فاغنر، يفغيني بريغوجين، ستوقف، مضيفا: "تسألني ماذا سيحدث لبريغوجين شخصيا؟ سيتم إنهاء القضية الجنائية ضده وسيغادر إلى بيلاروسيا".

وأوضح أن مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في أحداث اليوم لن يخضعوا للمحاكمة، أما أولئك الذين يرغبون بالاستمرار في القتال من قوات فاغنر فإنهم "سيتمكنون من توقيع عقد مع وزارة الدفاع".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال يثق بوزير الدفاع سيرغي شويغو، قال المتحدث باسم الكرملين "لست على علم بأي تغييرات في هذا الصدد".

كما أكد أن "الوضع حيال التمرد لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بأي شكل من الأشكال"، مشددا على استمرارها.وقال بيسكوف للصحفيين السبت، إن العملية العسكرية الخاصة مستمرة، مضيفا أن "قواتنا على خط المواجهة تظهر البطولة، وتعكس بشكل فعال جدا الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا. وستستمر العملية".

وكان بريغوجين قد وافق على وقف تحركات قواته في روسيا بوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

يذكر أن هذه الوساطة أتت بعدما اتسعت دائرة المواجهات بين قوات فاغنر وقوات الجيش الروسي عقب ساعات من إعلان المجموعة التمرد المسلح.

وتفجّرت الخلافات بين قائد تلك المجموعة العسكرية وقادة الجيش، منذ أشهر طويلة خلال المعارك الدامية في أوكرانيا، إلا أنها تحولت إلى اشتباكات مسلحة منذ مساء الجمعة.