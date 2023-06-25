قطر تعبر عن قلقها بشأن الوضع في روسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - عبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، السبت عن قلق الدوحة حيال الوضع في روسيا ودعت جميع الأطراف إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

وأضاف البيان "تحذر وزارة الخارجية من أن تفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا سيكون له تبعات سلبية على الأمن والسلم الدوليين وعلى إمدادات الغذاء والطاقة".

وفي وقت سابق، حثت إسرائيل مواطنيها على إعادة النظر في إقامتهم في روسيا أو في خططهم للسفر إلى هناك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا مع قادة أجهزة الأمن في وقت لاحق يوم السبت.

وتشير التقديرات إلى وجود ما بين 60 ألفا و70 ألف إسرائيلي في روسيا حاليا، وحوالي 500 ألف يهودي من المؤهلين للهجرة إلى إسرائيل.