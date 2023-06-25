أردوغان يهاتف بوتين على وقع تمرد "فاغنر".. واتصال بين فيدان وبلينكن

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتناول الاتصال التطورات الأخيرة الجارية في روسيا، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وشدّد الرئيس أردوغان خلال الاتصال على ضرورة التحرك بعقلانية. كما أكد ضرورة عدم محاولة أحد الاستفادة من الأحداث الجارية في روسيا.

وقال إن تركيا مستعدة لفعل ما يترتب عليها من أجل إيجاد حل لما يجري في روسيا بيسر وهدوء بأقرب وقت.

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، وصول قواته إلى مدينة "روستوف نا دون" الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، قبل أن يعلن مساء سحب قواته وإعادتها إلى مواقعها "حقنا للدماء".

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنطونيو بلينكن، التطورات الأخيرة في روسيا.

كما بحث الوزيران في اتصال، قضايا إقليمية أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها في البيان.

وكالات