مساجد جديدة تدخل الخدمة الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11 مسجدًا يوم الجمعة المقبلة منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 حتى تاريخه 1228 مسجدًا، منها 986 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و242 مسجدًا صيانة وتطويرًا وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف البحيرة
1. غيات - رزافة– مركز الدلنجات
مديرية أوقاف الغربية
2. الدماطي – سجين - قطور
مديرية أوقاف بني سويف
3. الورشة – سنور شرق النيل – بني سويف
4. عمر بن عبد العزيز – باها – مركز بني سويف
مديرية أوقاف سوهاج
5. علي بن أبي طالب- بني جميل – مركز البلينا
مديرية أوقاف الفيوم
6. الرحمن بجوار المقابر - ترسا
7. المصطفى – عزبة زينا – إطسا
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
1. الرحمة غرس الدين – قرية أم الرزق الوسطاني – كفر سعد
مديرية أوقاف الجيزة
2. محمد عبد المنعم – شارع ترعة الزمر- العمرانية
مديرية أوقاف قنا
3. المغازي – بندر فرشوط
مديرية أوقاف سوهاج
4. علي بك الكبير – بندر سوهاج