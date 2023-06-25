شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بإنشاء شركات مصرية للطيران العارض.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الكاتب الصحفى محمود مسلم، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة مجموعة من التوصيات لقطاع السياحة والآثار، فى مقدمتها الاهتمام بسياحة اليخوت وتأهيل الموانئ السياحية من حيث البنية التكنولوجية، مع وضع هذا النمط السياحى ضمن برامج الترويج السياحى فى مصر.

وشملت التوصيات، إنشاء شركات طيران عارض مصرية، مواصلة تفعيل مبادرات البنك المركزى وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع السياحى مع أهمية أن تشمل هذه المبادرات العمل على تنمية قدرات ومهارات العمالة فى القطاع السياحى، تفعيل دور مكاتب التنشيط السياحى المصرية بالخارج فى التسويق للمنتج السياحى أهمية إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى لبعض هذه المكاتب والبالغ المصرى مع عددها (ستة مكاتب سياحية).

كما أوصت اللجنة الحكومة بمنح المزيد من الاهتمام لتطوير وتحديث المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية؛ الداخلية والوافدة، استحداث وحدة مؤشر الأداء السياحى المصري.