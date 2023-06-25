إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر لتلك الدولة

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها من السفر إلى روسيا، وحثتهم على "تقييم جدوى" السفر، في ظل الظروف المتعلقة بالتمرد العسكري المعلن من قبل قوات "فاغنر" اليوم، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "في ضوء الأحداث التي تجري في روسيا، توصي وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها بتقييم مدى حاجتهم للسفر إلى روسيا في هذا الوقت، كما حثت الإسرائيليين المتواجدين في روسيا على تقييم حاجتهم للبقاء داخل الأراضي الروسية، ودعتهم للابتعاد عن مناطق التوتر".

وأوصت الوزارة مواطنيها بمتابعة الأحداث عن كثب من خلال وسائل الإعلام ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للبعثات الإسرائيلية في روسيا، وكذلك الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي وقت مبكراستولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة.

كما فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".