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تقرير فرنسي: النصر السعودي يتحرك للتعاقد مع جريزمان

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن النصر التقى بممثلي أنطوان جريزمان صاحب الـ32 عاما هذا الأسبوع في لندن.

وأضافت: "كان الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم موقف اللاعب من اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل".


وتكهنت تقارير صحفية بأن جريزمان قد يرحل عن أتلتيكو مدريد في ظل ارتباطه بشرط جزائي قليل في عقده (25 مليون يورو).

وسيكون بيع أتلتيكو مدريد لأنطوان جريزمان خسارة على المستوى الرياضي، لكنه سيحرر النادي من راتبه الكبير.

ودخل النصر في مفاوضات مع جريزمان، ضمن خطة الكرة لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد مع الرباعي (النصر) وكريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد) وروبن نيفيز (الهلال).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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