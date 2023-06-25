المغرب.. إحباط 25 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال خمسة أشهر

أعلن المغرب، السبت، أنه أحبط 25 ألفا و519 محاولة للهجرة غير النظامية وأنقذت 3150 مهاجرا، خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2023.



جاء ذلك بحسب معطيات نشرتها وزارة الداخلية المغربية، ونقلتها وكالة المغرب الرسمية للأنباء.



وذكرت الوزارة، أنه "تم إحباط 25 ألفا و519 محاولة للهجرة غير النظامية وإنقاذ 3150 مهاجرا، خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري".



وأشارت إلى أنها أوقفت 70 ألفًا و781 محاولة للهجرة غير النظامية في العام 2022.



وقالت إنها "تمكنت من توقيف (إحباط) 366 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا خلال الخمس السنوات الماضية".



ووفقًا للمعطيات ذاتها، فقد "طالت عمليات الإنقاذ في عرض البحر حوالي 90 ألف مهاجر خلال السنوات الخمس الماضية، بينما بلغ العدد برسم سنة 2022 ما مجموعه 12 ألف و 478 مهاجرا".



وفيما يخص تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار بالمهاجرين، أوضح المصدر ذاته أن "العدد بلغ 290 شبكة إجرامية سنة 2022، فيما تم تفكيك 117 شبكة ما بين مطلع يناير (كانون الثاني) ونهاية مايو (أيار) 2023".



وأوضحت الداخلية أن ذلك "يرفع العدد الإجمالي للشبكات التي تم تفكيكها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 1500".



وفي ما يتعلق بمحاولات اقتحام مدينتي سبتة ومليلية (تابعتين للإدارة الإسبانية ويطالب المغرب باسترجاعهما) التي أحبطتها السلطات المغربية، قالت الوزارة إنها "بلغت 100 محاولة مجهضة خلال السنوات الخمس الماضية، تورط فيها حوالي 17 ألفا و500 شخص".



وأضافت أنه "سنة 2022 فقط، بلغ عدد محاولات اقتحام السياج الحديدي لسبتة ومليلية، 16 محاولة مقابل محاولة وحيدة خلال الخمسة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، وذلك بفضل تعزيز جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية".



وجراء قربه الجغرافي من أوروبا خصوصا إسبانيا، يعد المغرب أحد نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط.



الأناضول

