شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدعو إلى الالتزام بالتهدئة وخفض التصعيد في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت دولة الإمارات، السبت، إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد في روسيا.

وأكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية أنها "تتابع بقلق بالغ التوترات الأخيرة في روسيا الصديقة، الناجمة عن تمرد في القوات العسكرية".



وأضافت أن هذا التمرد "يهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة "ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي".

وشددت وزارة الخارجية على "موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة وضبط النفس".

وأشارت إلى ضرورة المحافظة على وحدة واستقرار روسيا الاتحادية بما يحقق الأمن والازدهار لشعبها الصديق.

وكان الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، قال في سلسلة تغريدات على "تويتر": "في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا أصبحت الحاجة لحل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحًا لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان".

وتابع "الحلول السياسية لم تعُد خيارًا بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".