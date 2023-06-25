شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تشارك في اجتماعات البارالمبية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك الإمارات في اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية، والنسخة الثالثة من منتدى الرياضيين للجنة البارالمبية الدولية، بمدينة إنتشون بكوريا الجنوبية من 25 إلى 27 يونيو (حزيران) الجاري.

ويمثل وفد الإمارات في هذه الاجتماعات، عضوا اللجنة البارالمبية الدولية، سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

ومن المقرر أن يشهد هذا الحدث حضور أكثر من 100 شخصية رياضية عالمية من المعنيين بالرياضة البارالمبية وأبرز اللاعبين العالميين، حيث يجتمعون لمناقشة مستقبل الرياضة والرياضيين من أصحاب الهمم على مستوى العالم.

ويركز المنتدى على الموضوعات الرئيسية التي تؤثر على جميع الرياضيين، مثل الألعاب البارالمبية، والتصنيف، ومكافحة المنشطات، ورفاهية الرياضيين، والنهوض بالحركة البارالمبية.

كما سيطرح المجلس البارالمبي الدولي مناقشة الخطة الإستراتيجية للجنة البارالمبية الدولية، وتم نشرها مؤخرًا لدورة 2023-2026، وكذلك دستور اللجنة البارالمبية الدولية الجديد وتأثيره على تمثيل الرياضيين، وتمثل الامارات في هذا المنتدى اللاعبة سلامة الخاطري، ويتم خلاله مناقشة مستقبل رياضة أصحاب الهمم في العالم.