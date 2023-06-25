شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات يمنح سفير ألبانيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منح رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سفير جمهورية ألبانيا لدى دولة الإمارات إرمال دردها، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديرًا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد وزير دولة أحمد بن علي الصايغ، السفير، الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، معربًا عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، وأثنى على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا على كافة الأصعدة.

من جانبه، أعرب دردها، عن بالغ تقديره وشكره لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها الدولة والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.

كما توجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.