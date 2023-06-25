انت الان تتابع خبر جردّة لمحطات ميسي في ميلادهِ الـ36: سجل مئات الأهداف وعانى المرض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وُلد ميسي، الذي أبهر وما زال يُبهر العالم بأداء كروي قلّ نظيره، في مثل هذا اليوم من عام 1987 في مدينة روزاريو بالأرجنتين. 36 معلومة قد لا تعرفها عن ميسي في عيد ميلاده



وبهذه المناسبة أبرز موقع theathletic البريطاني 36 معلومة مثيرة عن "أحد أعظم" لاعبي كرة القدم في كل العصور وفق الموقع، نستعرضها في السطور التالية. * سجل ميسي 672 هدفاً في كل البطولات مع برشلونة، ما جعله الهداف التاريخي للنادي الكتالوني، لكن هذا الإنجاز لم يكن الوحيد "للبرغوث". فقد تجاوز "ليو" أهداف الجوهرة البرازيلية "السمراء" بيليه الذي أحرز 643 هدفاً لسانتوس في الفترة ما بين أعوام 1956 حتى 1974. ويتقاسم ميسي مع بيليه مسألة الانتقال للدوري الأمريكي في منتصف الثلاثينات، حيث انتقل البرازيلي الراحل إلى نيويورك كوزموس، فيما سيلعب الأرجنتيني لإنتر ميامي. * حتى ساعة كتابة التقرير سجل ميسي 807 أهداف مع برشلونة وباريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين بواقع 672 مع الأول و32 مع الثاني و103 مع "التانغو". أهدافه جاءت 676 بالقدم اليسرى و103 بالقدم اليمنى، و26 بالرأس و1 بالصدر و1 باليد، وكان ذلك في مرمى إسبانيول بالدوري الإسباني في يونيو/حزيران 2007. * في عام 2012 سجل ميسي 91 هدفاً مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، وهي أكبر حصيلة للاعب في تاريخ كرة القدم في عام ميلادي.

وكان الرقم السابق في حوزة الألماني غيرد مولر الذي سجل 85 هدفاً في عام 1972.



* في أواخر مايو/أيار 2023 سجل ميسي هدفاً لباريس سان جيرمان في مرمى ستراسبورغ بالدوري الفرنسي وصل به إلى هدفه رقم 496 في الدوريات الكبرى (مع برشلونة وباريس)، ليتجاوز رقم غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو صاحب الـ495 هدفاً (مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد). * ينفرد ميسي بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الشهيرة سنوياً، بحصوله عليها 7 مرات بفارق مرتين عن كريستيانو رونالدو. كرات ميسي الذهبية حققها أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، وهناك من يرشحه للفوز بها مرة ثامنة بعد تتويجه بكأس العالم فيفا قطر 2022 مع الأرجنتين. * عند الحديث عن كأس العالم ينفرد ميسي كونه اللاعب الوحيد الذي حقق جائزة اللاعب الأفضل في المونديال، حيث فعل ذلك مرتين في مونديال البرازيل 2014 وقطر 2022. * نجح ميسي في تسجيل 50 هدفاً أو أكثر في جميع البطولات بموسم واحد في ست مناسبات جميعها مع برشلونة، وكانت حصيلته الأعلى بوصوله إلى 73 هدفاً في موسم 2011-2012، واللافت أن "البلوغرانا" خرج حينها بموسم صفري.



* سجل ميسي الذي سيصل إلى إنتر ميامي في الشهر المقبل 672 هدفاً لبرشلونة، وهي أكثر من عدد الأصوات التي حصل عليها جورج دبليو بوش في فلوريدا خلال التنافس في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000، حيث نال 537 صوتاً فقط. * انضم ميسي إلى أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة وهو بعمر 13 عاماً، ولعب أولى مبارياته مع الفريق الأول في عام 2004، أما الأخيرة فكانت في عام 2021، وما بينهما حقق 35 لقباً. * يُعتبر ميسي ثالث لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل أكثر من 100 هدف مع منتخب بلاده، حيث وصل الآن إلى 103 أهداف، خلف كريستيانو (123) والإيراني علي دائي (109). * في مونديال قطر سجل ميسي أهدافاً في دور المجموعات وفي جميع المراحل الإقصائية (ثمن النهائي، دور الثمانية، ونصف النهائي والنهائي) ليصبح أول لاعب يسجل في جميع أدوار كأس العالم منذ أن عرفت البطولة دور الستة عشر في مونديال 1986. * سجل ميسي 8 ثلاثيات (هاتريك) في التشامبيونزليغ أكثر من راؤول غونزاليس، تيري هنري، واين روني، هاري كين، محمد صلاح، زلاتان إبراهيموفيتش، رونالدو نازاريو، روميلو لوكاكو، توماس مولر، ديفيد تريزيغيه، لويس سواريز، إدينسون كافاني، دييغو كوستا، هرنان كريسبو، جونزالو هيغوين، ألفارو موراتا، أنطوان غريزمان، نيكولاس أنيلكا، ليروي ساني، شيرو إيموبيلي، فرناندو توريس، كريستيان فييري ودييغو فورلان مجتمعين. * في عمر 10 سنوات تم تشخيص ميسي بنقص في هرمون النمو، الأمر الذي أثار مخاوف عائلته من إمكانية عدم لعب كرة القدم، لكنه خضع للعلاج وهو في عمر 14 عاماً أثناء وجوده في لاماسيا، ليصل طوله إلى 5 أقدام و7 بوصات (170 سم). * ما وصل إليه ميسي في ذلك الوقت جعله أقصر بخمسة سنتيمترات من طول الرجل الأمريكي العادي. * يُعد ميسي واحداً من اللاعبين القلائل الذين فازوا بالثلاثية التاريخية مرتين (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا)، وكلتاهما مع برشلونة بموسمي 2008-2009 و2014-2015. * قاد ميسي منتخب الأرجنتين للحصول على الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بكين 2008. * حتى هذه اللحظة سجل ميسي 57 ثلاثية في تاريخه (هاتريك)، بواقع 48 مع برشلونة و9 مع الأرجنتين، أولاها كان ضد ريال مدريد في مارس/آذار 2007 حين كان بعمر 19 عاماً.

* سجل ميسي 7.2% من أهداف برشلونة طوال تاريخه في 124 عاماً، حيث أحرز "البرغوث" 672 هدفاً للبلوغرانا من أصل 9322. * على الرغم من تسجيله أكثر من 800 هدف طوال مسيرته إلا أنه لم يسبق له فعل ذلك في الدقيقة الأولى. * بعد ثوانٍ فقط من مشاركته في مباراة الأرجنتين والمجر في أغسطس/آب 2005 نال ميسي بطاقة حمراء بعد تدخله على فيلموس فانشاك، في المجمل طُرد ميسي 3 مرات (1 برشلونة و2 الأرجنتين). * تُوج ميسي بـ38 لقباً مع برشلونة وباريس سان جيرمان (35 مع الأول و3 مع الثاني) بواقع لقب في كل 32 مباراة. * أحرز ميسي 5 أهداف في مباراة واحدة مرتين، الأولى مع برشلونة في باير ليفركوزن في ثمن نهائي دوري الأبطال في مارس/آذار 2012، والثانية مع الأرجنتين في مرمى أستونيا خلال مباراة ودية في يونيو/حزيران 2022. * بمشاركته في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 يكون ميسي هو اللاعب الأكثر ظهوراً في كأس العالم بواقع 26 مباراة، متجاوزاً رقم الألماني لوثار ماتيوس الذي لعب 25 مباراة. * بظهوره مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر يكون ميسي قد شارك في 5 نسخ بكأس العالم، وهو رقم قياسي مشترك مع الثلاثي المكسيكي أنطونيو كارباخال ورافائيل ماركيز وأندريس جواردادو، والألماني ماتيوس والبرتغالي رونالدو. * ستكون مباراته الأولى مع فريقه الجديد هي رقم 14 له في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، فجميع المباريات السابقة كانت مع الأرجنتين وأشهرها نهائي كوبا أمريكا 2016 الذي خسره "التانغو" أمام تشيلي. * خلال مسيرته مع الأرجنتين هزّ ميسي شباك 37 منتخباً مختلفاً، وكان منتخب بوليفيا هو الضحية المفضلة له بثمانية أهداف. * النادي الذي سجل ضده ميسي أكبر عدد من الأهداف هو إشبيلية بواقع 38 هدفاً. * دافع ميسي حتى اللحظة عن شباك منتخب الأرجنتين في 175 مباراة وهو رقم قياسي مع "التانغو"، لكنه يتواجد في المركز العاشر في قائمة اللاعبين خوضاً للمباريات الوطنية. * لم يبدأ ميسي مسيرته مع الأرجنتين بالقميص رقم 10، وقد ارتدى القميص رقم 18 ثم 19، وكانت آخر مباراة لم يرتدِ فيها القميص 10 ضد فرنسا في فبراير/شباط 2009. * سجل ميسي 27 هدفاً ضد الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، أكثر بسبعة أهداف مقارنة بأي لاعب آخر، والفريق الإنجليزي الذي سجل فيه أكثر من غيره هو أرسنال برصيد تسعة أهداف. * سجل ميسي 62 هدفاً من الركلات الحرة المباشرة بواقع 50 هدفاً من برشلونة و2 مع باريس سان جيرمان و10 مع منتخب الأرجنتين. * يتشارك ميسي مع سيرجيو ليفينغستون حارس مرمى أوروغواي في أربعينات وخمسينات القرن الماضي كأكثر لاعبين مشاركة في بطولة كوبا أمريكا بواقع 34 مباراة. * سجل ميسي أهدافاً في 10 مباريات متتالية في جميع البطولات وذلك في موسم 2012-2013، وحينها كان بعمر 25 عاماً. * لم يسجل ميسي أي هدف طوال 12 مباراة متتالية في موسم 2006-2007 وهو بعمر 19 عاماً، وهي السلسلة الأطول لميسي دون هز الشباك. * بعد فوزه بكأس العالم فيفا قطر 2022 شارك ميسي عدداً من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". حصدت تلك الصور أكثر من 57.6 مليون إعجاب، يتفوق بفارق 15 مليون إعجاب عن ثاني أكبر منشور في تاريخ "إنستغرام" وهي صورة لبيضة.