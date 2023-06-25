انت الان تتابع خبر القبض على ثلاثة متهمين بـ"الدكة العشائرية" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في اطار مكافحة وملاحقة منفذي الدكات العشائرية وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية القت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على ثلاث من منفذي الدكات العشائرية وذلك في العاصمة بغداد وجاءت عملية القاء القبض وفق معلومات دقيقة وكمين محكم، كما ان المتهمين المذكورين قد صدرت بحقهم سابقا مذكرات قبض وفق احكام مواد قانونية مختلفة".



ودعت وكالة الاستخبارات، المواطنين الى "تقديم المعلومات على الخارجين عن القانون والجريمة المنظمة من خلال الاتصال بالخط المجاني الساخن ١٤٤".

