انت الان تتابع خبر السوداني والعامري يبحثان الأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية العامة على الصعيد الوطني، وكذلك البحث في سبل تعزيز العمل الحكومي التنفيذي، ومستويات التقدم في الأداء، وتحقيق أهداف البرامج الحكومية، وفق الأولويات الخدمية والاقتصادية لتلبية احتياجات المواطنين في عموم العراق".

