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السوداني والعامري يبحثان الأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع والقضايا السياسية والاقتصادية العامة على الصعيد الوطني، وكذلك البحث في سبل تعزيز العمل الحكومي التنفيذي، ومستويات التقدم في الأداء، وتحقيق أهداف البرامج الحكومية، وفق الأولويات الخدمية والاقتصادية لتلبية احتياجات المواطنين في عموم العراق".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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