انت الان تتابع خبر ما حقيقة وفاة الفنان خضير ابو العباس؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد التحري من قبل مجموعة التقنية من أجل السلام الخاصة بكشف الاخبار المزيفة، تبين أن الخبر مزيف، الشخص الذي توفي هو شقيق الفنان (خضير ابو العباس) الذي نعى وفاته عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، وليس الفنان ابو العباس نفسه كما تم الادعاء.