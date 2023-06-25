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توضيح من التربية يخص أداء امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام التربية في إيضاح ورد لـ الخليج 365، انه "يحق لطالب السادس الاعدادي اداء امتحان الدور الثاني حتى لو كان مكمل في جميع الدروس بالدور الأول".

وانطلقت يوم الاربعاء الماضي، امتحانات السادس الاعدادي بمشاركة أكثر من 689 ألف طالب موزعين على 4769 مركزاً امتحانياً في بغداد والمحافظات وممثليات إقليم كردستان.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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