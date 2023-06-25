انت الان تتابع خبر توضيح من التربية يخص أداء امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام التربية في إيضاح ورد لـ الخليج 365، انه "يحق لطالب السادس الاعدادي اداء امتحان الدور الثاني حتى لو كان مكمل في جميع الدروس بالدور الأول".

وانطلقت يوم الاربعاء الماضي، امتحانات السادس الاعدادي بمشاركة أكثر من 689 ألف طالب موزعين على 4769 مركزاً امتحانياً في بغداد والمحافظات وممثليات إقليم كردستان.

