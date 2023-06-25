بعد تمرد «فاغنر».. فايننشال تايمز: كيف يستعيد بوتين هيبته وقوته بعد هذه الإهانة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

قارن الكاتب جدعون راخمان، في مقال له بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نُشر اليوم الأحد، بين وضع روسيا منذ أكثر من عام ووضعها في الوقت الراهن، إذ أنه وقبل خمسة عشر شهرا كان جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، إلا أن زعيم "الكرملين" كان قلق من خسارة السيطرة على موسكو.

واعتبر الكاتب تمرد قوات "فاغنر"، بقيادة يفغيني بريغوجين، تأكيدا نهائيا على مدى كارثية الخطأ الذي بلغته الحرب في أوكرانيا بالنسبة إلى بوتين.

ويقول راخمان أنه حتى لو انتصر بوتين في معركته المباشرة ضد فاغنر، فإنه من الصعب تصديق أن بوتين يمكن أن ينجو في النهاية من هذا النوع من الإهانة. هيبته وقوته وحتى حياته أصبحت الآن على المحك. المفارقة التاريخية هي أن تصرفات بوتين هي التي تسببت بوقوع أكثر ما يخشاه: تمرد يهدد كلاً من الدولة الروسية وسلطته الشخصية.

خوف قديم

يقول الكاتب في مقاله إن خوف بوتين من "ثورة ملونة" في روسيا يعود إلى ما يقرب من 20 عاماً وتكمن أصوله في أوكرانيا.

وأثارت الثورة البرتقالية سنة 2004، وهي انتفاضة شعبية ديموقراطية ضد انتخابات مزورة في أوكرانيا، حالة من جنون الارتياب لدى الرئيس الروسي وقد اشتدت بشكل مطرد على مر السنين. منذ ذلك الحين، ظل بوتين مسكوناً بخوفين مترابطين.

وأوضح أن خوفه الأول هو أن تنزلق أوكرانيا من قبضة روسيا بشكل لا رجوع عنه، أما الثاني هو أن تكون انتفاضة ناجحة مؤيدة للديمقراطية في كييف بمثابة بروفة لحدوث الشيء نفسه في موسكو. كان قراره بغزو أوكرانيا سنة 2022 محاولة لإنهاء كلا الخطرين في النهاية، من خلال تنصيب حكومة موالية لروسيا في كييف.

مبالغة قاتلة

وأضاف الكاتب أن بوتين، وبصفته عميلاً سابقاً في الاستخبارات ومنظراً للمؤامرة، كان مقتنعاً بأن أصول أي "ثورة ملونة"، سواء في أوكرانيا أو روسيا، ستكمن في واشنطن.

وأشار إلى أن رفض بوتين للاعتقاد بأن الأوكرانيين قد يكون لديهم شخصية معنوية أو سلطة إلى استخفافه القاتل بقوة مقاومة البلاد لغزو روسي.

كما عمد بوتين المخمور بأساطير الجيش الأحمر في الأربعينيات إلى مبالغة قاتلة في تقدير القوة العسكرية الروسية. فتح فشل الجيش الروسي الباب أمام مجموعة فاغنر لدخول الحرب. أعطى هذا بريغوجين قاعدة لقوته ومنصة دعائية سمحتا له في النهاية بالانقلاب على الدولة الروسية.

ولطالما كان خطاب بوتين أمام الشعب الروسي هو أنه أنقذ البلاد من فوضى التسعينيات، لكن ما حدث أمس السبت يذكر المراقبين بالفشل العسكري والانقلاب المتشدد ضد ميخائيل غورباتشوف سنة 1991 عندما قام بوريس يلتسين بنشر دبابة خارج البرلمان. في تلك المرحلة، لعب شعب موسكو دوراً حيوياً في تكشف الأحداث. سيكون رد فعل السكان الروس على انتفاضة بريغوجين جزءاً مهماً، وهو غير معروف حتى الآن، من هذه القصة.

وعن انتفاضة بريغوجين، نظر بوتين إلى سابقة أكثر قتامة: "الطعنة في الظهر" المزعومة التي أنهت المجهود الحربي الروسي سنة 1917 ودفعت البلاد إلى ثورة وحرب أهلية. كان من المفترض أن تنقل هذه الكلمات صلابة الهدف، لكنها لم تكن مطمئنة.

فرصة

يقول الكاتب إن تمرد فاغنر سيمنح الأمل لمعارضي حكم بوتين، داخل روسيا وخارجها، أما بالنسبة إلى الجيش الأوكراني الذي فشل هجومه المضاد في تحقيق اختراق، تبدو هذه فرصة تاريخية. إذا انقلبت القوات الروسية على بعضها البعض أو تم سحبها من خط المواجهة للدفاع عن بوتين فقد تنهار في شرق أوكرانيا.

وأشار الكاتب إلى بريغوجين ليس ليبيرالياً بالطبع، خطابه قومي وإمبريالي صارم. تتمتع قوات فاغنر بسمعة عن قسوتها مكتسبة عن حق. لكن بريغوجين، مثل بوتين، أطلق العنان الآن للقوى التي سيكافح من أجل السيطرة عليها.