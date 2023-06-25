شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس الإمارات اليوم غائم بوجه عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائمًا جزئيًا بوجه عام ومغبرًّا أحيانًا.

وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا نهارًا مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطًا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 18:49 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الأول عند الساعة 11:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفًا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 02:26 والجزر الأول عند الساعة 21:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:10.