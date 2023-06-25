شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الهوية والجنسية": خدمات مميزة للحجاج في المنافذ الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق مبادرة "تيسير" لخدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين من دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ، وذلك عبر توفير خدمات متميزة لهم وتبسيط إجراءات سفرهم وإنجازها في أسرع وقت ممكن أثناء رحلة الذهاب والإياب على حد سواء، وذلك لدى منفذ الغويفات بأبوظبي ومنفذي مزيد وخطم الشكلة بمنطقة العين خلال الفترة من 19 يونيو(حزيران) الجاري وحتى 08 يوليو(تموز) 2023.

وقال مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن مبادرة "تيسير" لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام تسهم في تحقيق مبادئ وعد الإمارات لخدمات حكومة المستقبل بالاهتمام بالإنسان أولًا وتعزيز قيم التلاحم وتقديم خدمات استباقية مبتكرة تحسن من جودة حياة المجتمع، كما تجسد مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية التي تسعى الهيئة لترسيخها بين المنتسبين وأفراد المجتمع من خلال المشاركة في الفعاليات المجتمعية والدينية والثقافية والتراثية التي تسهم في نشر قيم الأخوة الإنسانية والتعايش والتلاحم التي قامت عليها دولة الإمارات.

ويشارك الهيئة في تنفيذ المبادرة لهذا العام لدى منفذ الغويفات عدد من الجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، منها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، وبلدية منطقة العين ومستشفى برجيل الطبي إضافة إلى شركة الإمارات لإدارة المرافق.