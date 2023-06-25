انت الان تتابع خبر المخالفات المتعلقة ببيع وشراء العملة الأجنبية على طاولة زيدان والعلاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل محافظ البنك المركزي علي العلاق وبحث معه ضرورة التنسيق بين القضاء ومكتب غسل الاموال في البنك المركزي لمعالجة المخالفات المتعلقة ببيع وشراء العملة الأجنبية".

الى ذلك، "استقبل زيدان، وزير العدل خالد شواني، وبحث معه اوجه التعاون بين القضاء ووزارة العدل لمعالجة حالات الاكتظاظ في دوائر الإصلاح".

وبحث الجانبان "المقترح الخاص بمتعاطي المخدرات والاتفاق على تحديد الاختصاص في مجال ابرام الاتفاقيات الدولية"، بحسب البيان.