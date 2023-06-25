بدء التصويت بجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية باليونان

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت مراكز الاقتراع في اليونان، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا على شهر لانتخاب برلمان جديد، إذ يتطلع المحافظون للفوز وإعادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى منصبه بفترة ولاية ثانية لمدة أربع سنوات.

وتجري عملية الاقتراع الأحد وفق نظام انتخابي مختلف، ما يعني أن ميتسوتاكيس سيكون قادراً على حصد عدد أكبر من المقاعد في البرلمان بحال كرّر الأداء الذي قدّمه في انتخابات مايو أو حسّنه، وهو ما ترجحه استطلاعات الرأي على نطاق واسع.

ويقيم ميتسوتاكيس (55 عاماً) المتخرج من جامعة هارفرد الأمريكية المرموقة، والساعي إلى ولاية ثانية من أربعة أعوام، لقاءه الانتخابي الأخير في ساحة سينتاغما وسط أثينا مساء الجمعة.

الطريق إلى يونان أقوى



وبعدما قاد اليونان إلى تحقيق نمّو اقتصادي في حقبة من عدم الاستقرار على المستوى العالمي، تعهد ميتسوتاكيس بخفض الضرائب بشكل إضافي وزيادة الأجور وتعزيز الانفاق على الصحة. وقال خلال تجمع لمناصريه في تيسالونيكي الأربعاء: "لدينا خبرة أكبر وزخم أقوى، لذلك أشدد على أن حزب الديموقراطية الجديدة هو الطريق الوحيد الذي يؤدي في نهاية المطاف الى يونان أقوى".

وفاز حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس في الانتخابات التي أجريت في 21 مايو، بفارق 20 نقطة عن حزب سيريزا اليساري الذي حكم اليونان من 2015 إلى 2019.

لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف، مما استلزم إجراء جولة تصويت ثانية بموجب قواعد مختلفة تسهل على الحزب الفائز الحصول على أغلبية في البرلمان اليوناني المؤلف من 300 مقعد.

ووفقا للدستور استقال ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليونان منذ عام 2019 بعد نتيجة الانتخابات غير الحاسمة في الشهر الماضي ليتولى رئيس وزراء قائم بالأعمال السلطة.

وأظهرت استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة حصول حزب الديمقراطية الجديدة على أكثر من 40 بالمئة من الأصوات، بينما جاء حزب سيريزا برئاسة أليكسيس تسيبراس في المركز الثاني بنسبة 20 بالمئة.

لكن إن كانت هذه النتيجة شكلت على قول ميتسوتاكيس "زلزالاً سياسياً"، إلا أنها لم تمنحه سوى 146 من أصل 300 مقعد في مجلس النواب، في حين عليه الفوز بـ151 مقعداً لتشكيل حكومة بدون الاضطرار إلى عقد تحالفات.

وفي بلد تتجه الثقافة السياسية فيه إلى المواجهة أكثر منها إلى البحث عن تسويات، استبعد ميتسوتاكيس تشكيل ائتلاف وطالب بانتخابات جديدة. وسيكون رهانه في الدورة الجديدة اختلاف النظام الانتخابي، اذ يمنح الحزب الفائز في الاقتراع الثاني مكافأة تصل إلى خمسين مقعداً، ما يؤمن له غالبية مستقرة.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها اليوم صباحا في أنحاء اليونان على أن تغلق بعد 12 ساعة مع توقع النتائج بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش تقريبا.

وتجرى انتخابات اليوم على خلفية حادث غرق سفينة مهاجرين في 14 يونيو يخشى أن يكون أودى بحياة مئات الأشخاص قبالة سواحل جنوب اليونان. وأظهر أحد أسوأ كوارث الهجرة منذ سنوات انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة.

وأدت كارثة غرق سفينة المهاجرين إلى تهميش قضايا أخرى في الفترة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، وحادث تحطم قطار أسفر عن سقوط قتلى في فبراير، والذي كشف عن أوجه القصور في نظام نقل السكك الحديدية.

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