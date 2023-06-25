أمريكا تُوقف دعمها للمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - تغييرات جديدة طرأت على السياسة الخارجية لواشنطن بشأن دعم المشاريع الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، من خلال وقف التعاون والدعم المقدم لتلك المشاريع بالضفة الغربية.

قطار هوائي

وكانت قد دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف إقامة "قطار هوائي " في عمق القدس المحتلة وذلك بعد مُصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إقامة القطار ورفض جميع الالتماسات التي قدمت ضد هذا المشروع الاستيطاني.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، خط القطار جزءًا لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية المسيحية الإسلامية، وجزءا من حملات تغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم.

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون، عدوانهم على القرى الفلسطينية في محافظة "رام الله" الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة، ووفر جيش الاحتلال الحماية لهم، وذلك بعد أسبوع متواصل من الانتهاكات في كافة أنحاء المُحافظة، قوبل بإدانات إقليمية ودولية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على عدد من السكان البدو بقرية "المغير" شرق رام الله، وهدم المستوطنون ستة خيام، فيما اعتقلت جيش الاحتلال ثلاثة من المُعتدى عليهم.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين أصابوا مُسنًا يبلغ من العمر 80 عامًا برضوض، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وكان المستوطنون قد هاجموا قرى وبلدات في شمال وشرق وغرب رام الله على مدار الأسبوع الماضي، وكان الهجوم الأكثر عدوانية في بلدة "ترمسعيا" الشمالية، حيث أحرقوا 30 منزلًا و60 سيارة على الأقل، وأسفر عدوانهم عن استشهاد مواطن فلسطيني. ويشار إلى أن بلدة غالبية سكان بلدة "ترمسعيا" يحملون الجنسية الأمريكية إلى جانب الهوية الفلسطينية.