هدوء واستئناف حركة المرور في روستوف عقب انسحاب فاجنر

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الهدوء في مدينة روستوف الروسية بعد انسحاب قوات فاجنر العسكرية الخاصة، فيما أكدت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، أن الوضع هدأ حول مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، كما استؤنفت حركة المرور في الشوارع.

وفي مقطع فيديو نشرته الوكالة على تلغرام وقالت إنه تم التقاطه في مدينة روستوف، ظهر رجل يقوم بأعمال تنظيف في أحد الشوارع وسيارات تتحرك في شارع آخر، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من التقرير.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، شوهد بريغوجين وهو يغادر المقر العسكري في روستوف بعد وقف تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية.

وكان مقاتلو مجموعة فاجنر غادرو مدينة روستوف، جنوب غربي روسيا، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي الأحد، بعد أن كانوا سيطروا السبت مع قائدهم يفغيني بريغوجين على مقر الجيش الروسي فيها.

وقال فاسيلي غولوبيف عبر تلغرام إن "رتل مجموعة فاجنر غادر روستوف وتوجه نحو معسكراته"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

من ناحية ثانية، ناشدت الوكالة الفيدرالية للطرق في روسيا السكان في منطقة موسكو، اليوم الأحد، الامتناع عن السير على طريق إم-4 "دون" السريع الرئيسي حتى الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

كانت الوكالة قد قالت في وقت سابق من اليوم الأحد في منشور على تلغرام، حذفته بعد ذلك، إن القيود المفروضة على المرور على الطريق السريع في منطقتي موسكو وتولا لا تزال سارية.

وقطع مقاتلو فاجنر معظم الطريق إلى موسكو أمس السبت قبل أن يوقفوا تقدمهم، مما وضع حدا لتحد كبير أمام سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة، وهي خطوة قال رئيس المجموعة إنها ستجنب إراقة الدماء.

تراجع قائد فاجنر

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الكرملين إن قائد فاجنر بريغوجين سينتقل إلى بيلاروسيا "كما سيتم إسقاط التهم الجنائية ضده".

وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي هو الضامن لاتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه بوساطة من لوكاشينكو.

كما ذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم رفع جميع القيود المفروضة على الطرق السريعة في البلاد.

وقالت وكالة تاس الروسية إنه تم إبقاء الإجراءات الأمنية على حالها على الطريق السريع بين موسكو وتولا.

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