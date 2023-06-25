الدفاع الروسية تعلن صد هجمات أوكرانية على محوري دونيتسك وزابوريجيا

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، معارك شرسة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجمات أوكرانية على محوري زابوريجيا ودونيتسك، مشيرة إلى مقتل 50 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة وعربات مدرعة وأسلحة مدفعية غربية.

تفصيلا، قال المتحدث باسم قوات "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، إن قواته صدت هجمات للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك، وزابوريجيا والقضاء على 50 جنديا أوكرانيا.

وقال تشيخوف: "على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات متقدمة من تجمع قوات فوستوك هجمات للعدو بالقرب من ماكاروفكا وتم تدمير دبابة ومدرعات وقوة بشرية للعدو مما أدى لتراجعه".

وعلى محور زابوريجيا صدت قوات "فوستوك" هجوما أوكرانيا على منطقة روفنوبل وتم تدمير دبابات وعربات وقوة بشرية للعدو مما أدى لتراجعه.

وأشار إلى أن مدفعية التجمع دمرت في محور جنوب دونتسك عربات مدرعة وشاحنة بيك آب وقوة بشرية معادية في منطقة نوفودونيتسك، كما دمر سلاح الجو عربات مدرعة وتجمعات لقوات أوكرانيا في منطقة نسكوتشني.

كما لفت تشيخوف إلى أن مدفعية قواته دمرت على محور زابوريجيا شاحنة تقل مجموعة نازية تابعة لقوات كييف في منطقة نوفودانيلوفكا وطاقم هاون في منطقة مالايا توكماتشكا، ومدفع هاوتزر "مستا-بي في منطقة بيلوغوري، ومدفع هاوتزر "أم 777" أمريكي الصنع في منطقة نوفوسيلوفكا.

تقدم بالقرب من باخموت

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني، أمس السبت، إن قواته أحرزت تقدما بالقرب من باخموت، وهي إحدى نقاط القتال الرئيسية على الجبهة الشرقية، وفي منطقة أبعد جنوبا.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تطبيق "تليغرام" إن القوات الأوكرانية شنت هجوما بالقرب من مجموعة من القرى المحيطة بباخموت، وهي المدينة التي استولت عليها قوات مجموعة "فاجنر" الروسية الشهر الماضي بعد قتال استمر شهورا.

وكتبت ماليار: "أحرزنا تقدما في كل هذه المناطق".

وقال أولكسندر تارنافسكي قائد تافريا، أو الجبهة الجنوبية، إن القوات الأوكرانية حررت منطقة بالقرب من كراسنوهوريفكا في دونيتسك. وأضاف أن المنطقة كانت تحت السيطرة الروسية منذ أن استولت عليها القوات الانفصالية المدعومة من موسكو في 2014.

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