هل هي بداية النهاية؟.. الصنداي تايمز: بوتين يواجه أخطر تحد له بعد انقلاب فاغنر

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت صحيفة "الصنداي تايمز" البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه أخطر تحدٍّ له منذ 23 عاما في السلطة، مشيرة إلى نشْر مركبات مصفحة في شوارع موسكو، وسقوط مدينتين روسيتين بأيدي مرتزقة فاغنر، أثار أسئلة كثيرة حول ولاء القوات الأمنية لزعيم الكرملين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو نُزع فتيل هذه الأزمة، بفضل وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، فإن الضرر "قد وقع بالفعل"، مضيفة أنه عندما يسجل التاريخ عملية سقوط بوتين، فإن لعبة النهاية ستبدأ من هذه الأزمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المذهل في تمرد "فاغنر" هو أن قائده “يفغيني بريغوجين” هو نفسه صنيعة من صنائع الكرملين، كما أنه يدين بشهرته إلى علاقته بالرئيس بوتين منذ عمله في المطاعم في حقبة التسعينيات وما تلاها.

ونوّهت أن بريغوجين يقوم بما يحتاج الكرملين إلى القيام به من تشكيل الكتائب الإلكترونية التي يُعتقد أنها أثرت على الانتخابات الأمريكية في عام 2016، إلى تدشين قوات فاغنر شبه العسكرية.

نظام ضد الانقلابات

وتضيف الصيحفة أنه بعدما أثير عن زحف قوات فاغنر باتجاه العاصمة موسكو، سارع معلّقون إلى عقد مقارنات بين بريغوجين وبينيتو موسوليني وزحفه إلى روما على أن بريغوجين ليس في وضع يمكّنه من تحقيق ذلك، فضلا عن تحقيق انقلاب ناجح، وذلك على الرغم من تشتّت القوات الأمنية الروسية على نطاق واسع.

وأشارت إلى ان عدد قوات فاغنر في كل من أوكرانيا وروسيا لا يزيد عن 10 آلاف مسلح، بالإضافة إلى ذلك أن عددا من هؤلاء المسلحين لن يسيروا في ركابه إذا هو قرر الزحف صوب موسكو لما قد يرون في ذلك من خيال جامح.

وترى الصحيفة أن العقبات التي تعترض نجاح مثل هذا التمرد أو الانقلاب هي عقبات صعبة؛ نظرا للنظام المصمم ضد الانقلابات في ظل العديد من الوكالات الأمنية الروسية التي تراقب وتعارض بعضها بعضا"، فضلا عن مرابطة وحدات عسكرية نخبوية عديدة على تخوم العاصمة موسكو.

طعنة في الظهر

وقالت الصحيفة أن الأمر بالنسبة للرئيس بوتين، ليس خيانة شخصية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى كونه وضع شرعيته ومصداقيته على المحك.

ووفقا للصحيفة فإن الرئيس الروسية مغرم باستدعاء وقائع تاريخية ومطابقتها بالوقائع الجارية، وقد ظهر ذلك في تعبيره “طعنة في ظهر بلادنا وشعبنا”.

وأراد بوتين من خلال هذا التعبير تشبيه بريغوجين بالجنرال لافار كورنيلوف، القائد العام لجيش الإمبراطورية الروسية في الحرب العالمية الأولى، والذي قاد انقلابا فاشلا مما أضعف شوكة الروس في تلك الحرب، تماما كما تركت محاولة بريغوجين الانقلابية الفاشلة أثرا على الحرب في أوكرانيا التي تفيد تقارير بأن قواتها تضاعف الجهود لاسترداد مدينة باخموت من أيدي الروس.

وتضيف الصحيفة أن نظام بوتين يرتكز على 3 ركائز أساسية، وهي: شرعيته الشخصية، وسيطرته على جهاز الأمن، وقدرته على حل المشكلات المستعصية، لافتة إلى أن هذه القدرة تراجعت من جانب بوتين، وها هي شرعيته تتلقى ضربة جديدة، بينما وحدة وولاء الجهاز الأمني باتت موضع تساؤل.

واختتمت الصحيفة البريطانية بالقول إن “بوتين ربما استطاع نزع فتيل هذه الأزمة أو مجابهة التحدي الراهن، لكنه سيعاني مما قد يصير على المدى البعيد جُرحا قاتلا”.