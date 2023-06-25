شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق أول أفواج "برنامج زايد للحج 2023" إلى الأراضي المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مغادرة أول فوج من مبتعثي "برنامج زايد للحج"، الجمعة من مطار أبوظبي الدولي متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن باقي الأفواج ستغادر من مطارات الدولة بالتوالي وفق الجدول الزمني المعد مسبقًا.

وأكدت المؤسسة حرصها على توفير أقصى درجات الراحة وتقديم التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف المشرفة على البعثة الرسمية لدولة الإمارات والجهات المعنية الأخرى، تيسيرًا على الحجاج خلال رحلة أداء المناسك.

وأكد مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة الدكتور إبراهيم الزعابي، أن جميع إداريي المؤسسة والحملات المرافقة سيتابعون بصورة دائمة شؤون الحجاج منذ اللحظة الأولى للمغادرة وفي المناسك في مكة المكرمة بما في ذلك فنادق الإقامة والتنقلات والالتحاق بمخيمات منى وعلى صعيد عرفات ومزدلفة حتى انتهاء الرحلة والعودة إلى أرض الوطن بسلام.

ويرافق حجاج برنامج زايد للحج بعض الإداريين من المؤسسة وحملات رعاية الحجاج، إضافة إلى فريق من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات وعدد من الوعاظ العلماء المعتمدين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتولى الفريق الإداري، توجيه الحجاج ومدهم بعدد من التوصيات قبل مغادرتهم أرض الوطن تخص مراعاة الإرشادات الصحية، والوقاية من الازدحام والمحافظة على النظافة وغسل اليدين بشكل دائم، إضافة إلى حثهم على الاستفسار عن مناسك الحج من العلماء المرافقين للحملة مباشرة واتباع الإرشادات الإدارية المطبقة والمعمول بها.