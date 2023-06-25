شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين غرب مدينة رام الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحرق مستوطنون، امس، ممتلكات للفلسطينيين في قرية أم صفا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا قرية أم صفا غرب رام الله، وأحرقوا عدة منازل، وحطموا واجهات مركبات الفلسطينيين في القرية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن القرية شهدت قبل عدة أيام، إقامة منطقة صناعية استيطانية، بعد الاستيلاء على ٤٠٠ دونم من أراضي الفلسطينيين.

في السياق ذاته، دانت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، اعتداء المستوطنين على سيارة إسعاف قرب رام الله، كان بداخلها مرضى، داعية المجتمع الدولي لتوفير الحماية للأطقم الطبية، التي تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين وقوات الاحتلال.

