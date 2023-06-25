شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 8 ملايين قطعة طبية في سيارات الإسعاف بموسم الحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زوّدت هيئة الهلال الأحمر السعودي سيارات الإسعاف المشاركة في موسم الحج لهذا العام بصناديق مستهلكات التموين الطبي من 3 فئات مختلفة.

وتضمن التموين الطبي أكثر من 10000 صندوق يحتوي على 8 ملايين قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ3 ملايين قطعة طبية في إشراف النطاقات وكذلك المراكز الإسعافية يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر دون انقطاع.

ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ20-30 حالة طارئة عادية، و15-20 حالة حادة وحرجة، بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية بالإضافة لأجهزة شفط السوائل والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.

وقال رئيس وحدة الامداد والتجهيز الطبي فيصل محمد الشهراني: "إن هذه الوحدة تعد الذراع الأساسية الطبية للهيئة في المشاعر المقدسة عطفا على المهام التي تقوم فيها، من أبرزها، تحديد كميات الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة للحج والعمل على تأمينها، وتعمل اللجنة على متابعة توزيع وإمداد المستودعات الرئيسية والفرعية الخاصة بالنطاقات (منى ومزدلفة) باحتياجاتها من المواد التموينية للمراكز وسيارات الإسعاف".