شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البديوي يؤكد أن المرأة الخليجية تلعب دورًا في الدبلوماسية العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن المرأة الخليجية باتت تلعب دورًا حاسمًا في ميدان الدبلوماسية الإقليمية والعالمية من بداية تعزيز العلاقات بين الدول إلى دورها الدبلوماسي في تحقيق السلام والأمن الإقليمي والعالمي.

وأكد البديوي في بيان نشر على الموقع المجلس أن " المرأة الخليجية التي كانت قبل إبداعها في مجال العمل الدبلوماسي، هي المرأة التي صنعت أجيالًا وأجيالًا، فهي عمود الأسرة بما تحمله الكلمة من معنى".

ولفت إلى أن "المرأة الدبلوماسية تعد اليوم رمزًا للقوة والإبداع، حيث تتمتع بالمهارات القيادية والقدرات التفاوضية المتميزة، وتعرف كيفية التعامل مع التحديات الدبلوماسية المعقدة، وفي التاريخ أحداث وقصص كثيرة أثبتت فيها المرأة أن حضورها الفعّال في قمم الدول والمفاوضات الدولية قد ساهم في تعزيز التواصل الدبلوماسي بين شعوبنا، وفي تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وشدد البديوي على أن "مكانة المرأة الخليجية في العمل الدبلوماسي يعكس حرص واعتزاز قادة دول المجلس بتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم دور المرأة في صنع القرار".

وقال الأمين العام إن "المرأة الخليجية أبدعت بشكل كبير ومميز من خلال تبوئها مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى في الوزارات والمنظمات الدبلوماسية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمثيلها لدولتها في العديد من المحافل الدبلوماسية العالمية خير تمثيل، مبينًا معاليه أن إسهاماتها العالمية القيمة التي قدمتها في تعزيز السلام والأمن والتفاهم الثقافي أصبحت محل اعتزاز وفخر ومثالًا يحتذى به".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت بالإجماع يوم 24 (يونيو) حزيران من كل عام يومًا عالميًا للمرأة في العمل الدبلوماسي.

وبموجب ذلك القرار، دعت الجمعية كافة الدول الأعضاء، وكيانات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الأكاديمية ورابطات الدبلوماسيات إلى الاحتفال بهذا اليوم بأنسب طريقة تراها كل منها، بما في ذلك التثقيف وتوعية الجمهور.