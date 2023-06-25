شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتخصيص الأراضى بـ8 محافظات لإثراء النشاط الثقافى بإنشاء مكتبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لمشروعى قانونين الخطة والموازنة للعام المالى 2023/2024، التأكيد على أهمية دور الهيئة العامة لقصور الثقافة فيما تقوم به من دور فى نشر الوعى الثقافى ليصل الى ربوع الجمهورية، وأيضا على حضورها الدائم اجتماعات اللجنة واستجابتها من خلال وضع حلول وقتية وعاجلة لبعض المشاكل والمعوقات التى تعترض آداء قصور أو بيوت الثقافة بالمحافظات.

وأكدت اللجنة على أن هذه الموازنة تأتى فى ظروف اقتصادية وأزمات يعانى منها دول العالم أجمع مشددة على ضرورة إلتزام كافة الهيئات بمبدأ ترشيد الانفاق .

وتمثلت توصيات اللجنة بشأن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيام وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة في الباب السادس وبخاصة ما تتعلق بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وهي مشكلة مزمنة تتسبب في غلق العديد من قصور الثقافة.

وفيما يخص صندوق مكتبات مصر العامة، أوصت اللجنة بالتأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية -وعلي وجه السرعة - من خلال محافظي "إسكندرية –السويس- سوهاج -الفيوم -بني سويف -شمال وجنوب سيناء وكفر الشيخ " بالتنسيق مع مسئولي صندوق مكتبات مصر العامة لتخصيص أراضي بهذه المحافظات لإنشاء مكتبات عامة لإثراء النشاط الثقافي ونشر الوعي والفكر الثقافي المستنير ومحاربة التطرف.

وشددت أهمية قيام مكتبات مصر العامة بتقديم دراسة وافية بالمستندات لدي وزارة التخطيط تمهيدا لإنشاء فرع مكتبة بالعمرانية ودراسة إمكانية توفير اعتمادات مالية لذلك، وقيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإسراع في إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة وعددهم 83 متعاقد بمكتبة مصر العامة وموافاة اللجنة بما تم .