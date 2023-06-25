شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" ينظم قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة قسم الطالبية لحزب الشعب الجمهوري، قافلة طبية وعلاجية بالمجان للمواطنين، كانت في عدد من التخصصات وهي عظام، أطفال، باطنة، جراحة عامة، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، وتحاليل وأشعة ، ولاقت القافلة إقبالاً كبير من المواطنين من أهالى منطقة الكونيسة، وذلك في إطار استمرارية الحزب نحو تنفيذ مبادرة "جيزة بلا مرض.. جيزة بلا ألم".

وشهدت منطقه الكونيسه التابعه لدائرة الطالبيه بمحافظة الجيزة، انطلاق فاعليات القافله الطبيه المجانيه لحزب الشعب الجمهورى، وذلك بتنظيم ورعاية من أمانة الحزب بمشاركة وحضور النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية، والمستشار أحمد حبيب أمين حزب الشعب الجمهورى بمحافظة الجيزة، وجمال الشريف أمين تنظيم حزب الشعب الجمهورى بمحافظة الجيزة، وابراهيم الشيمي أمين قسم الطالبية بحزب الشعب الجمهورى .

وأكد النائب أحمد عاشور، أن القافلة الطبية تسعى لتوفير خدمات الكشف المجاني في كافة التخصصات الطبية مع صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات، مشددا أن ذلك يأتي لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا وملف الصحة والتي تعد على رأس الأولويات دعمًا لجهود الدولة.

وقال جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، إن صحة المواطن على رأس أولويات الحزب في تلك الفترة الراهنة، وقد تم تشكيل لجنة دائمة سميت بلجنة القوافل الطبية الدائمة التي تقوم بعمل قافلتين أو أكثر في الشهر في قرى ومراكز واحياء المحافظة، وجاء ذلك وسط إشاداتمن أهالي المنطقة بالخدمات التي تقدمها القافلة مطالبين باستمرارها دوريًا.