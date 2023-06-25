انت الان تتابع خبر "الموازنة الثلاثية" على طاولة الحكيم ورومانيسكي.. هذه تفاصيل اللقاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل سفير الولايات المتحدة الأميركية في بغداد إلينا رومانيسكي، حيث كانت تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن، حاضرة خلال اللقاء".وبحسب البيان، جدد الحكيم، إشادته بخطوة إقرار الموازنة الثلاثية، مبينا أن "إقرارها لثلاث سنوات سيُمكنْ الحكومة من تنفيذ برنامجها الحكومي وفق الأولويات الحكومية".

الحكيم أكد أهمية دعم القطاع الخاص وإصلاح النظام المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة مشددا على أهمية الانتقال في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من بعدها الأمني والعسكري إلى البعد الاقتصادي وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية والثقافية.

كما دعا إلى دعم الحكومة وإدامة الاستقرار الحالي، فيما شدد على دور العراق في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة.

