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مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر تصادم مركبتين في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وقع صباح اليوم حادث اصطدام بين مركبتين على طريق عمارة _ مشرح".

وأضاف البيان، أن " المركبة الاولى نوع كيا حمل، والمركبة الثانية اجرة نوع بيجو"، مبينا أن "أسباب الحادث، هو السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى الاصطدام ".


وأشار الى ان "الأضرار الناجمة عن الحادث وفاة اثنان واصابة اربعة أشخاص بجروح بليغة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى على الفور".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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