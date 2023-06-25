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تعرف على مواعيد انطلاق الدوريات الخمسة الكبرى ودوري ابطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان - بالرغم من الموسم المرهق الذي خاضه نجوم العالم في أوروبا، إلا أن مساحة "الاستراحة" صغيرة جدا، فأكبر دوريات العالم ستنطلق مبكرا.

*ما هي مواعيد انطلاق أكبر دوريات العالم، بالتسلسل الزمني:

6 أغسطس/اب 2023


*مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وأرسنال على استاد ويمبلي.

11 أغسطس/اب

*انطلاق الممتاز بلقاء البطل مانشستر سيتي مع بطل "التشامبيونشيب" بيرنلي.

*انطلاق "لا ليغا"، في الجولة الأولى سيواجه خيتافي، بينما سيواجه أتلتيك بلباو.

*انطلاق الدوري الفرنسي، ولم يكشف حتى الآن جدول المباريات.
12 أغسطس/اب

*كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ وريد بول لايبزغ في أليانز أرينا.

16 أغسطس/اب

*مباراة كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني في أثينا.

18 أغسطس/اب

*ضربة البداية للدوري الألماني "بوندسليغا"، ولم يكشف حتى الآن جدول المباريات.

*انطلاق "سيريا آ"، ولم يكشف حتى الآن جدول المباريات.

19 سبتمبر/ ايلول

*انطلاق دور المجموعات من .

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