انت الان تتابع خبر تعرف على مواعيد انطلاق الدوريات الخمسة الكبرى ودوري ابطال أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بالرغم من الموسم المرهق الذي خاضه نجوم العالم في أوروبا، إلا أن مساحة "الاستراحة" صغيرة جدا، فأكبر دوريات العالم ستنطلق مبكرا.

*ما هي مواعيد انطلاق أكبر دوريات العالم، بالتسلسل الزمني:

6 أغسطس/اب 2023



*مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وأرسنال على استاد ويمبلي.

11 أغسطس/اب

*انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء البطل مانشستر سيتي مع بطل "التشامبيونشيب" بيرنلي.

*انطلاق الدوري الإسباني "لا ليغا"، في الجولة الأولى سيواجه برشلونة خيتافي، بينما سيواجه ريال مدريد أتلتيك بلباو.

*انطلاق الدوري الفرنسي، ولم يكشف حتى الآن جدول المباريات.

12 أغسطس/اب

*كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ وريد بول لايبزغ في أليانز أرينا.

16 أغسطس/اب

*مباراة كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني في أثينا.

18 أغسطس/اب

*ضربة البداية للدوري الألماني "بوندسليغا"، ولم يكشف حتى الآن جدول المباريات.

*انطلاق الدوري الإيطالي "سيريا آ"، ولم يكشف حتى الآن جدول المباريات.

19 سبتمبر/ ايلول

*انطلاق دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

