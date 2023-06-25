انت الان تتابع خبر خلال 5 أشهر.. رئاسة الجمهورية تعلن إطلاق سراح 3469 محكوماً وموقوفاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بتوجيه وإشراف من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وبعد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ووزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن الوطني، تم الاتفاق على استحداث منظومة إلكترونية مشتركة بين الجهات المعنية تتولى متابعة ملفات المحكومين والقضايا المطلوبين عنها وتواريخ انتهاء مدد محكومياتهم، لضمان إطلاق سراحهم في الموعد المحدد ودون تأخير ما لم يكونوا محكومين عن قضايا أخرى".



وأضافت، انه "بتوجيه من الرئيس ومتابعة مع مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل، فقد شرعت وزارة العدل بإطلاق سراح المحكومين والموقوفين بشكل دوري منتظم. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نعلن أن عدد من تم إطلاق سراحهم من 1/1/2023 وحتى 1/6/2023 بلغ (3469) بلغ ثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وستين، وعلى النحو الآتي:

- المطلق سراحهم لشهر كانون الثاني (650)

- المطلق سراحهم لشهر شباط (652)

- المطلق سراحهم لشهر آذار (754)

- المطلق سراحهم لشهر نيسان (592)

-المطلق سراحهم لشهر أيار (821)

كما بلغ عدد الأحداث المحكومين المطلق سراحهم من 1/1/2023 حتى 31/5/2023 (313) وعدد الموقوفين الأحداث المطلق سراحهم للفترة ذاتها (414)، وفقا للبيان.

