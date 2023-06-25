انت الان تتابع خبر بوتين يكشف عن "أولويته القصوى" بعد انتهاء أزمة "فاغنر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل التلفزيون الروسي الرسمي عن بوتين قوله: "أمنح أولوية قصوى "للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وأبدأ يومي وأنهيه بهذا الأمر".

وأضاف أنه "على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مؤكدا أن روسيا "واثقة من أن جميع خططها ومهامها المتعلقة "بالعمليات العسكرية الخاصة" في أوكرانيا".



وفي غضون 24 ساعة، اندلع تمرد مسلح قاده رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، لينتهي باتفاق بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وينص على مغادرة بريغوجين، الذي حاول الإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا.