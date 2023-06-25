بوتين يُعلن أولوياته القصوى بعد انتهاء أزمة تمرد مقاتلي فاجنر

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية في أوكرانيا هى من أهم أولوياته اليومية، وذلك غداة أزمة تمرد مقاتلي فاجنر التي انتهت بتسوية.

ونقل التلفزيون الروسي الرسمي عن بوتين قوله: "أمنح أولوية قصوى "للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وأبدأ يومي وأنهيه بهذا الأمر".

وأضاف الرئيس الروسي بوتين أنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مؤكدا أن روسيا "واثقة من أن جميع خططها ومهامها المتعلقة "بالعمليات العسكرية الخاصة" في أوكرانيا".

وفي غضون 24 ساعة، اندلع تمرد مسلح قاده رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، لينتهي باتفاق بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وينص على مغادرة بريغوجين، الذي حاول الإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الكرملين، أمس السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين ما زال يعمل من مكتبه في العاصمة الروسية على رغم التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاجنر.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن "الرئيس يعمل من الكرملين"، وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي، وذلك ردا على سؤال بشأن معلومات تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن بوتين غادر موسكو بسبب التمرد.

طعنة في الظهر

ووصف الرئيس الروسي ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين في كلمة له، يوم يوم السبت، موجهة للأمة إنه "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

وقال بوتين بوتين إن الأجهزة الأمنية أعلنت حالة مكافحة الإرهاب وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف.

أبرز ما جاء في كلمة بوتين:

يجب تضافر الجهود والتكامل بين القوات الروسية.

ما يحدث في الوقت الحالي هو خيانة داخلية.

هناك من يسعى لجر روسيا إلى حرب أهلية.

ما حدث من قوات فاغنر " طعنة في الظهر".

سنتغلب على كل التحديات التي تواجه روسيا.

سنرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

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