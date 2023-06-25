شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: استضافة "الشركة المتحدة" للتيك توكر نويل روبنسون يروج للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجه المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بتحية شكر وتقدير إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على استضافتها المميزة للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبرتسون، أثناء زيارته لعدد من الأماكن السياحية وتوثيق الزيارة من خلال مقاطع فيديو عبر صفاحاته الرسمية على تك توك وانستجرام ويوتيوب، مشيرا إلى أن المتحدة أنتجت فيديو ترويجي للمتحف المصري الكبير يجمع "روبرتسون" مع عدد من الشباب المصريين للترويج للزيارة.

وأضاف "الجندي"، أن التيك توكر الألماني قام بنشر مقطع الفيديو عبر قناته موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: "شكرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتواجدي معهم في هذا اليوم الرائع وشكرًا لشعب مصر"، مؤكدا أن ما يحدث يساهم في دعم وتنشيط السياحة، مطالبا مؤسسات الدولة أن تسير على هذا النهج باستغلال زيارات المشاهير لمصر في الترويج للسياحة المصرية ، باعتبارها دعاية مجانية تساهم في تعريف العالم بمصر ومقوماتهاومعالمها السياحية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نجم التيك توك الألماني الشهير نويل روبيسون، من أشهر نجوم التيك توك يضم حسابه أكثر من 30 مليون متابع، بالإضافة إلى 3.8 مليون متابع على الانستجرام، وهو ما انعكس على حجم التفاعل الذي حصده مقطع الفيديو الذي نشره عن زيارته لمصر، والذي حصد 2.5 مليون تفاعل في يوم واحد فقط من متابعين من جميع أنحاء العالم.

وأوضح "الجندي" أن مقطع الفيديو الثاني الذي نشره "نويل" يوثق فيه زيارته لشارع المعز، والمحلات التجارية، بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التي نشرها عبر خاصية القصص عبر حسابه على الانستجرام لـ جولته في شارع المعز، وتواجده بأحد المطاعم الشهيرة، وظهر في أحد مقاطع الفيديو محاولًا التحدث بالعربية للتعبير عن إعجابه بـ الطعام المصرى، كما زار الأهرامات، وبعض الحدائق والمناطق الشعبية.