انت الان تتابع خبر مقتل 11 شخصا في غارات روسية شمال غرب سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: "قتل ستة مدنيين... جرّاء الغارات الجوية على جسر الشغور غرب إدلب، إضافة إلى ثلاثة عسكريين بالقصف الجوي الروسي اليوم على منطقة الجسر" في المحافظة ذاتها".

وأوضح عضو مجلس الدفاع المدني في إدلب، أحمد يازجي، أن "الغارات أدت إلى سقوط "تسعة قتلى"، دون أن يحدد ما إذا كانت الحصيلة تشمل المقاتلين، فيما أكد المرصد ووكالة "فرانس برس"، أن القصف طال سوقًا للخضار والفاكهة".



إلى ذلك، أشار عبد الرحمن، إلى "مقتل مدني ومقاتل في غارة على أطراف مدينة إدلب"، موضحًا أن 30 شخصًا أصيبوا بجروح جرّاء الغارات الجوية، الأحد، ومرجحًا ارتفاع عدد الضحايا نظرًا لوجود "حالات خطرة" بين المصابين، وفق قوله".