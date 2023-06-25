انت الان تتابع خبر المالكي والسفير الروسي يبحثان تداعيات ازمة "فاغنر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لنوري المالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد والمنطقة ، فضلا عن تداعيات ازمة مجموعة فاغنر الذي انتهت امس وكذلك الحرب في اوكرانيا واهمية استخدام لغة الحوار في انهاء الحرب ".وأضاف: "بين رئيس ائتلاف دولة القانون دعمه لاستقرار الاوضاع في روسيا وبسط الامن فيها"، مؤكدا "اهمية مواصلة العمل والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات"، مشيرا الى ان "العراق يعيش حالة استقرار سياسي وامني وهو مقبل على حملة بناء واعمار واعادة تاهيل كل المرافق الخدمية ".

بدوره، جدد السفير الروسي "رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين"، كما دعا الى "ايجاد اليات للتعاون في حسم الديون الروسية المترتبة على العراق ".

