اخبار العالم

وزير الصحة يوجه من خلال السومرية نداءً يخص عيد الأضحى المبارك

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر وزير الصحة يوجه من خلال السومرية نداءً يخص عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسناوي في تصريح لمراسل الخليج 365، خلال افتتاح ردهة للنسائية ومركز لغسيل الكلى في مستشفى اليرموك التعليمي، ان "وزارة الصحة تعمل من دون موازنة حالها حال باقي الوزارات وما تشاهدونه من انجازات يثبت ان هناك جهد استثنائي يبذل لتقديم افضل الخدمات للمواطنين"، مضيفا: "وهذا المشروع خير دليل على ذلك".

وأشار الى ان "هناك 15 مستشفى جديدة سيتم انشائها في الاقضية بالإضافة الى تأهيل المستشفيات في المحافظات"، مبينا: "لدينا خطة لأنشاء مراكز صحية في القرى والارياف"، مؤكدا ان العام القادم سيشهد تطورا ملموسا في الخدمات الصحية من خلال مشاريع كثيرة منها دعم مراكز القلب والمراكز السرطانية والتوسع في خدمات الديلزة ".

ووجه وزير الصحة نداءً من خلال السومرية للمواطنين بعدم ذبح الاضاحي في البيوت فيما اصدر توجيهات للجزارين بارتداء معدات الوقاية اثناء عمليات الذبح"، مؤكدا على "ربات البيوت بأخذ الحيطة من ناحية الإجراءات الوقائية عن التعامل مع اللحوم".

ولفت الوزير الى ان "مرض "الحمة النزفية" في العراق ما زال تحت السيطرة"، مبينا ان "الاعداد ما زالت تحت الالف اصابة ونسبة الوفيات مازالت تحت 9 % وهي نسبة مقبولة"، موضحا انه "يم الكشف عن الحالات مبكرا وكلما كان الكشف مبكرا يتم علاجها بسهولة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا