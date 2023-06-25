شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تبدء عملها من مقرها بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت، اليوم، الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين فى ممارسة عملها من خلال المقر التابع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس حسين زين، أول اجتماع لمجلس الهيئة بكامل أعضائه بالمقر، وفى بداية الاجتماع رحب زين بأعضاء المجلس وقال إن تخصيص مقر تابع للهيئة يأتي فى إطار خطة الدولة المصرية بالتواجد الفعلي للهيئات والوزارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة والقيام بأعمالها، وفى دلالة قوية ورساله واضحة أن مصر تسير بخطى ثابته لتنفيذ أهدافها التنموية لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة .

وأكد زين أن هذا المقر يعد إضافة فاعله للهيئة بجانب مقرها الرئيسي بماسبيرو المستمر فى القيام بدوره الإعلامي الوطني بتقديم خدماته الإعلامية المسموعة والمرئية للمواطن المصري ولكافة مؤسسات الدولة من خلال ستديوهاته المختلفة.

وبحث مجلس الهيئة خلال الاجتماع عدة ملفات متعلقة بالعمل، كما تم مناقشة تفاصيل خطة عمل المقر الجديد التابع للهيئة، حيث كانت هناك متابعة مستمرة من الوطنية للإعلام لأعمال تجهيزات المقر بالعاصمة الإدارية، وتخصيص دورين تم تجهيزهم بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة للعمل حتى تتمكن الوطنية للإعلام من أداء واجباتها ودورها وبحيث تتواجد في قلب الفعاليات والأحداث التي تتم بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتابعة اللحظية لها ونقلها أولًا بأول، وتقديم خدماتها الإعلامية المختلفة من تغطيات حية ومباشرة لكافة المؤتمرات والاجتماعات والافتتاحات التى تتم داخل العاصمة الإدارية وتقديم التقارير والفترات الإخبارية المتنوعة، وذلك من خلال فريق عمل سيتواجد بالمقر بشكل دائم.