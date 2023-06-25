شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف لـ"النواب" عن خطتها الاستثمارية بقطاع الإسكان.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان المالي للعام المالي 2023/2024 عن الملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الاسكان.

وأوضح، أنه فيما يخص قطاع المرافق مستهدف نحو 73 مشروع لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي من إجمالي عدد 650 مشروع جاري العمل بهم، وبالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي من المستهدف نهو عدد 60 ألف وحدة، استكمال إنشاء عدد 116 ألف وحدة، إلى جانب البدء في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة.

وحول مُستهدفات قطاع الإسكان في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23 أوضح البيان المالي أن الخطة تستهدف استكمال إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بعدد 530 عمارة سكنية، إلى جانب مشروعات استكمال شبكات الصرف الصحي بعدد 21.3 ألف كم ، علاوة على عدد 1441 محطة رفع صرف صحي، وزيادة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 20% إلى 90%، فضلا عن مشروعات استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب والتي تصل إلى 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، وزيادة تغطية مياه الشرب بالقرى من 97% إلى 100%، بالإضافة إلى استكمال إنشاء وتطوير عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، عدد 323 محطة تنقية مياه شرب.